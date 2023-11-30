МОН при цьому має оприлюднити деталі проведення вступної кампанії до коледжів та вишів України. Терміни передбачені Орієнтовним планом міністерства.
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Коли Міносвіти оприлюднить умови прийому до вишів у 2024 році
План, зокрема, передбачає проведення консультацій з громадськістю щодо норм проєктів двох документів – Порядків прийому на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти.
Положення документів і визначать правила проведення вступної кампанії. Їх дотримуватимуться заклади освіти в Україні, в які вступатимуть абітурієнти у 2024 році.
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Що відомо про вступну кампанію 2024
- У 2024 році більшість абітурієнтів вступатиме до вишів за результатами НМТ.
- Мультитест міститиме 4 предмети.
- Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.
- До вибіркових додадуть також українську літературу та географію.
- Складатимуть тести випускники протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ розпочнеться у травні.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.