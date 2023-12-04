Так, укладачі рейтингу враховували такі ключові показники як вартість життя, громадський транспорт тощо.

Дивіться також Хто зі студентів зможе отримувати соціальну стипендію з 2024 року

Оприлюднили 20 найкращих студентських міст світу 2023 року

Так, серед основних факторів впливу на рейтинг обрали такі:

  • дружелюбність до студентів;
  • вартість проживання;
  • нічне життя;
  • громадський транспорт;
  • зручності;
  • безпека.

Тож до 20 найкращих міст за цими показниками увійшли:

  1. Мельбурн (Австралія);
  2. Берлін (Німеччина);
  3. Ньюкасл (Велика Британія);
  4. Брно (Чехія);
  5. Сеул (Південна Корея);
  6. Відень (Австрія);
  7. Ґолуей (Ірландія);
  8. Варшава (Польща);
  9. Монреаль (Канада);
  10. Сінгапур (Сінгапур);
  11. Бостон (США);
  12. Единбург (Велика Британія);
  13. Прага (Чехія);
  14. Мадрид (Іспанія);
  15. Уппсала (Швеція);
  16. Чикаго (США);
  17. Сідней (Австралія);
  18. Будапешт (Угорщина);
  19. Краків (Польща);
  20. Турин (Італія).

Раніше ми також повідомляли, скільки українських студентів вчиться у вишах Польщі. Їхня кількість суттєво змінилася після початку повномасштабної війни. Деталі читайте тут.