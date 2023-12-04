Так, укладачі рейтингу враховували такі ключові показники як вартість життя, громадський транспорт тощо.
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Оприлюднили 20 найкращих студентських міст світу 2023 року
Так, серед основних факторів впливу на рейтинг обрали такі:
- дружелюбність до студентів;
- вартість проживання;
- нічне життя;
- громадський транспорт;
- зручності;
- безпека.
Тож до 20 найкращих міст за цими показниками увійшли:
- Мельбурн (Австралія);
- Берлін (Німеччина);
- Ньюкасл (Велика Британія);
- Брно (Чехія);
- Сеул (Південна Корея);
- Відень (Австрія);
- Ґолуей (Ірландія);
- Варшава (Польща);
- Монреаль (Канада);
- Сінгапур (Сінгапур);
- Бостон (США);
- Единбург (Велика Британія);
- Прага (Чехія);
- Мадрид (Іспанія);
- Уппсала (Швеція);
- Чикаго (США);
- Сідней (Австралія);
- Будапешт (Угорщина);
- Краків (Польща);
- Турин (Італія).
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