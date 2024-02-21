"Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм відбирає мову": найкращі цитати про рідну мову

21 лютого 2024, 15:26
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21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Українці, як ніхто, знають, що мова може бути символом та лінією оборони.

Тож Освіта 24 у цей пропонує ознайомитися із найкращими цитатами про рідну мову. Їхніми авторами є відомі українські письменники та поети.

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Які цитати про рідну мову запам'ятати   

Російсько-українська війна остаточно переконала чималу кількість українців, що не "какая разніца", а варто говорити лише українською і позбутися мови російської зі свого життя. 

Українські ж майстри слова своїми геніальними цитатами вкотре переконують у важливості відстоювання рідної та державної мови. 

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

  • Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу (Ліна Костенко).
  • Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова (Леся Українка).
  • Мова – коштовний скарб народу (Іван Франко).
  • Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості (Іван Огієнко).
  • Найбiльше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування (Панас Мирний).
  • Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу (Олесь Гончар).
  • Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови... (Максим Рильський).
  • Яке прекрасне рідне слово! Воно — не світ, а всі світи (Володимир Сосюра).
  • Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів – скількома епітетами супроводяться визнання української мови... Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар).
  • Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. (Іван Огієнко).
  • Мова росте елементарно разом з душею народу. (Іван Франко).

Мова рiдна, слово рiдне!

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

А лиш камiнь має. (Сидір Воробкевич).

Раніше ми також писали, що Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що мова – це не тільки засіб комунікації. Це основа національної ідентичності, вияв громадянської позиції, простір нашої свободи та гідності. Також він закликав говорити українською. 

Автор: Марія Волошин