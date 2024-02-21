"Нации умирают не от инфаркта - сначала им отбирает язык": лучшие цитаты о родном языке

21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. Украинцы, как никто, знают, что язык может быть символом и линией обороны.

Поэтому Образование 24 в этот предлагает ознакомиться с лучшими цитатами о родном языке. Их авторами являются известные украинские писатели и поэты.

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Какие цитаты о родном языке запомнить

Российско-украинская война окончательно убедила немалое количество украинцев, что не "какая разница", а стоит говорить только на украинском и избавиться от языка русского из своей жизни.

Украинские же мастера слова своими гениальными цитатами в очередной раз убеждают в важности отстаивания родного и государственного языка.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу (Ліна Костенко).

Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова (Леся Українка).

Мова – коштовний скарб народу (Іван Франко).

Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості (Іван Огієнко).

Найбiльше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування (Панас Мирний).

Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу (Олесь Гончар).

Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови... (Максим Рильський).

Яке прекрасне рідне слово! Воно — не світ, а всі світи (Володимир Сосюра).

Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів – скількома епітетами супроводяться визнання української мови... Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар).

Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. (Іван Огієнко).

Мова росте елементарно разом з душею народу. (Іван Франко).

Мова рiдна, слово рiдне!

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

А лиш камiнь має. (Сидір Воробкевич).

Ранее мы также писали, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что язык – это не только средство коммуникации. Это основа национальной идентичности, проявление гражданской позиции, пространство нашей свободы и достоинства. Также он призвал говорить на украинском.