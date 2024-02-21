"Нации умирают не от инфаркта - сначала им отбирает язык": лучшие цитаты о родном языке

21 февраля 2024, 15:26
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21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. Украинцы, как никто, знают, что язык может быть символом и линией обороны.

Поэтому Образование 24 в этот предлагает ознакомиться с лучшими цитатами о родном языке. Их авторами являются известные украинские писатели и поэты.

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Какие цитаты о родном языке запомнить

Российско-украинская война окончательно убедила немалое количество украинцев, что не "какая разница", а стоит говорить только на украинском и избавиться от языка русского из своей жизни.

Украинские же мастера слова своими гениальными цитатами в очередной раз убеждают в важности отстаивания родного и государственного языка.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

  • Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу (Ліна Костенко).
  • Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова (Леся Українка).
  • Мова – коштовний скарб народу (Іван Франко).
  • Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості (Іван Огієнко).
  • Найбiльше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування (Панас Мирний).
  • Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу (Олесь Гончар).
  • Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови... (Максим Рильський).
  • Яке прекрасне рідне слово! Воно — не світ, а всі світи (Володимир Сосюра).
  • Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів – скількома епітетами супроводяться визнання української мови... Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар).
  • Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. (Іван Огієнко).
  • Мова росте елементарно разом з душею народу. (Іван Франко).

Мова рiдна, слово рiдне!

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

А лиш камiнь має. (Сидір Воробкевич).

Ранее мы также писали, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что язык – это не только средство коммуникации. Это основа национальной идентичности, проявление гражданской позиции, пространство нашей свободы и достоинства. Также он призвал говорить на украинском.

Автор: Марія Волошин