Які українські виші отримали найбільше заяв від вступників у 2025 році
- Приймання заяв на вступ до вишів завершилось 1 серпня 2025 року.
- Абітурієнти обирають як столичні, так і регіональні виші.
- Які виші стали найпопулярнішими за кількістю поданих заяв – читайте у новині.
В Україні триває вступна кампанія 2025 року. Приймання заяв на вступ до вишів завершилось 1 серпня.
Визначили топ вишів, які отримали найбільше заяв від абітурієнтів цьогоріч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.
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У які виші абітурієнти подали найбільше заяв?
Нардеп зазначив: немає єдиного "центру тяжіння", куди масово прагнуть вступити всі. Абітурієнти обирають не лише столичні, а й регіональні виші.
Якщо брати основну категорію вступників (ті, хто вступають на бакалавра після середньої школи), найпопулярнішими ЗВО за кількістю поданих заяв є:
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 44 тисячі заяв;
- Національний університет "Львівська політехніка" – 41 769 заяв;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 34 120 заяв;
- КПІ імені Ігоря Сікорського – 28 384;
- Державний торгівельно-економічний університет – 22 781 заява;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (раніше – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника);
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
- Харківській національний університет імені Василя Каразіна;
- Волинській національний університет імені Лесі Українки.
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Вступники загалом у 2025 році подали до вишів понад 1 мільйон 138 тисяч заяв. З них близько 800 тисяч – на бакалаврат. Це більше ніж торік.
До слова, максимум абітурієнт міг подати 15 заяв. При цьому них не більше ніж 5 – на бюджет.
Раніше ми розповідали, які спеціальності ігнорують цьогоріч вступники у виші, а на яких – значна конкуренція.