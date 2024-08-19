Найпопулярніший виш: які спеціальності найчастіше обирали вступники ЛНУ імені Франка

Цьогоріч Львівський національний університет імені Івана Франка очолив рейтинг найпопулярніших ЗВО нашої держави за кількістю поданих заяв від вступників на бакалаврат. Виш отримав понад 32 тисячі заяв від майже 18 тисяч вступників.

За підсумками вступної кампанії на бакалаврат до ЗВО зарахували понад 5300 осіб. З них понад 1700 – на бюджетну форму навчання.

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Які спеціальності найпопулярніші серед вступників ЛНУ імені Франка

Лідерами за кількістю поданих заяв цьогоріч стали такі факультети:

економічний факультет (6536 заяв);

факультет іноземних мов (4177 заяв);

факультет міжнародних відносин (3026 заяв);

філософський факультет (2766 заяв);

факультет електроніки та комп'ютерних технологій (2701 заява).

Водночас 5 найпопулярніших спеціальностей у Львівському університеті такі:

"035 Філологія" – 5937 заяв; "081 Право" – 2409 заяв; "053 Психологія" – 2242 заяви; "073 Менеджмент" – 1782 заяви; "051 Економіка" – 1775 заяв.

Близько 72% цьогорічних вступників – жінки (майже 13 тисяч осіб). Вступників-чоловіків у 2024 році менше – понад 5 тисяч осіб (близько 28%).

До Університету незмінно подали заяви вступники з усіх куточків України. Найбільше – мешканці Львівської області – 16 487 заяв.