Закарпатщина і Луцька область: як ніколи не варто називати регіони України
Іноді з уст українців можна почути неправильні назви областей України. Помиляються навіть публічні особи.
Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповідає, яких помилок у назвах регіонів нашої держави найчастіше припускаються краяни. При цьому підкажемо, як казати правильно.
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Як правильно називати регіони України
Так, цього тижня в ефірі національного телемарафону речник ДСНС назвав Закарпатську область "Закарпатщиною".
А не так давно "знаннями" з географії "вразила" і популярна блогерка Юлія Верба. Вона заявила, що Крим – це "Кримська область". В опитуванні блогерів також звучали такі назви регіонів як "Атомна Республіка Крим" та інші.
Тож у п'ятдесят третій добірці розповідаємо, як не варто називати регіони України. При цьому пропонуємо вам запам'ятати правильні варіанти назв.
- Закарпатщина – Закарпатська область, Закарпаття;
- Луцька область – Волинська область з центром у Луцьку;
- Ужгородська область – Закарпатська область з центром в Ужгороді;
- Буковинщина – Чернівецька область та регіон Буковина;
- Одесщина – Одещина, Одеська область.
- Донбаська область – Донецька область, а регіон Донбас (охоплює Донецьку та Луганську область).
- Кримська область – Автономна Республіка Крим.
Майте на увазі, що тимчасово окупований росією Крим є Автономною Республікою, а не 25-ю областю України.
- Дніпровська область – Дніпропетровська область з центром у Дніпрі;
- Кропивницька область – Кіровоградська область з центром у Кропивницькому;
Також пам'ятайте: в Україні декомунізували назви двох обласних центрів: замість Дніпропетровська тепер маємо Дніпро, а замість Кіровограда – Кропивницький. Однак назви областей не змінили, адже вони занесені до Конституції України. А на зміну назви тієї ж Дніпропетровської області у 2019 році нардепи необхідних 300 голосів не знайшли. Як і для Кіровоградської області.Тож успіхів вам та не припускайтеся нелогічних мовних та географічних помилок!