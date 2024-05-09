Не допустять до тестування: УЦОЯО звернувся до учасників мультитесту
Джерело:УЦОЯО
З 8 травня понад 287 тисяч зареєстрованих учасників основної сесії НМТ може завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення. У ньому вказані: адреса тимчасового екзаменаційного центру, дата тестування та час його початку.
Початок мультитесту для учасників, які його складатимуть в Україні, вказали за київським часом. А для учасників, які проходитимуть НМТ за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, у якому розташований тимчасовий екзаменаційний центр.
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Що радить УЦОЯО учасникам тестування
В Українському центрі оцінювання якості освіти радять заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування. Також учасникам тестування краще завчасно прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення вас не допустять до тимчасового екзаменаційного центру.
Додатково застерігаємо від поширення інформації про місце проведення НМТ, а також передавання своїх персональних даних стороннім особам, зокрема в будь-яких телеграм-каналах, які обіцяють буцімто оперативне інформування щодо вступних іспитів,
– наголосили в УЦОЯО.
Усю актуальну інформацію щодо НМТ розмістили у захищених персональних кабінетах учасників, на вебсайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, а також на наших офіційних сторінках у соцмережах.Зверніть увагу! Через надмірне навантаження на вебсайт Українського центру можлива некоректна робота персонального кабінету.
В УЦОЯО перепрошують за незручності та радять у такому разі спробувати увійти до свого кабінету пізніше.
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Що відомо про НМТ-2024
- Основна сесія мультитесту 2024 року стартує 14 травня. Триватиме до 25 червня.
- Додаткова сесія відбудеться упродовж 11 – 19 липня.
- На НМТ знання учасників перевірятимуть з чотирьох предметів.
- Три будуть обов'язковими, четвертий – за вибором.