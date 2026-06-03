Говорити "насєкомоє" – неправильно: як українською називати цих маленьких істот

Через багаторічний вплив російської мови чимало українців досі вживають слова "насєкомоє" або "насікоме". Однак українська літературна мова має власну нормативну назву для цієї великої групи живих організмів.

Русизми та суржикові форми нерідко залишаються у мовленні навіть тоді, коли українська мова має власні питомі відповідники, одним із таких прикладів є слово "насєкомоє", яке можна почути у побутових розмовах або навіть побачити у дописах у соцмережах. Насправді літературна українська мова пропонує іншу назву, яка є нормативною та закріпленою у словниках.

Дивіться також Не кажіть "чубушник": українською цю рослину називають по-іншому

Як правильно українською говорити замість "насєкомоє"

Правильна українська назва – "комаха". Саме так називають представників великої групи безхребетних тварин, до якої належать мурахи, бджоли, метелики, жуки, бабки та багато інших видів.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Тому правильно казати: "корисні комахи", "комахи-запилювачі", "вивчати комах" або "захист рослин від комах". Форми "насєкомоє" та "насікоме" є результатом впливу російської мови й не відповідають нормам сучасної української літературної мови.

Цікаво, що слово "комаха" має давнє походження і використовується в українській мові вже багато століть.

Які синоніми можна використовувати

Повноцінних загальномовних синонімів до слова "комаха" небагато, оскільки саме воно є основним науковим і літературним терміном. Однак залежно від контексту можуть вживатися слова "жучок", "букашка", "метелик", "мураха" чи інші назви, якщо йдеться про конкретного представника цієї групи.

У художньому мовленні іноді трапляються узагальнювальні слова "дрібнота", "крилаті створіння" або "повзучі істоти", але вони не є точними замінниками терміна "комаха".

Варто також пам'ятати, що слово "комаха" вживають як в однині, так і в множині: "ця комаха", "ці комахи". Саме така форма є нормативною в підручниках, енциклопедіях та засобах масової інформації.

Тож якщо хочете говорити українською правильно, замість "насєкомоє" чи "насікоме" варто вживати слово "комаха". Воно є літературною нормою, має давню історію та точно передає значення цього поняття.