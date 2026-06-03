Русизми та суржикові форми нерідко залишаються у мовленні навіть тоді, коли українська мова має власні питомі відповідники, одним із таких прикладів є слово "насєкомоє", яке можна почути у побутових розмовах або навіть побачити у дописах у соцмережах. Насправді літературна українська мова пропонує іншу назву, яка є нормативною та закріпленою у словниках.

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Як правильно українською говорити замість "насєкомоє"

Правильна українська назва – "комаха". Саме так називають представників великої групи безхребетних тварин, до якої належать мурахи, бджоли, метелики, жуки, бабки та багато інших видів.

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Тому правильно казати: "корисні комахи", "комахи-запилювачі", "вивчати комах" або "захист рослин від комах". Форми "насєкомоє" та "насікоме" є результатом впливу російської мови й не відповідають нормам сучасної української літературної мови.

Цікаво, що слово "комаха" має давнє походження і використовується в українській мові вже багато століть.

Які синоніми можна використовувати

Повноцінних загальномовних синонімів до слова "комаха" небагато, оскільки саме воно є основним науковим і літературним терміном. Однак залежно від контексту можуть вживатися слова "жучок", "букашка", "метелик", "мураха" чи інші назви, якщо йдеться про конкретного представника цієї групи.

У художньому мовленні іноді трапляються узагальнювальні слова "дрібнота", "крилаті створіння" або "повзучі істоти", але вони не є точними замінниками терміна "комаха".

Варто також пам'ятати, що слово "комаха" вживають як в однині, так і в множині: "ця комаха", "ці комахи". Саме така форма є нормативною в підручниках, енциклопедіях та засобах масової інформації.

Тож якщо хочете говорити українською правильно, замість "насєкомоє" чи "насікоме" варто вживати слово "комаха". Воно є літературною нормою, має давню історію та точно передає значення цього поняття.