Русизмы и суржиковые формы нередко остаются в речи даже тогда, когда украинский язык имеет собственные истинные соответствия, одним из таких примеров является слово "насєкомое", которое можно услышать в бытовых разговорах или даже увидеть в сообщениях в соцсетях. На самом деле литературный украинский язык предлагает другое название, которое является нормативным и закрепленным в словарях.

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Как правильно на украинском говорить вместо "насєкомое"

Правильное украинское название – "комаха". Именно так называют представителей большой группы беспозвоночных животных, к которой относятся муравьи, пчелы, бабочки, жуки, стрекозы и многие другие виды.

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Поэтому правильно говорить: "полезные насекомые", "насекомые-опылители", "изучать насекомых" или "защита растений от насекомых". Формы "насєкомоє" и "насікоме" являются результатом влияния русского языка и не соответствуют нормам современного украинского литературного языка.

Интересно, что слово "комаха" имеет древнее происхождение и используется в украинском языке уже много веков.

Какие синонимы можно использовать

Полноценных общеязыковых синонимов к слову "насекомое" немного, поскольку именно оно является основным научным и литературным термином. Однако в зависимости от контекста могут употребляться слова "жучок", "букашка", "бабочка", "муравей" или другие названия, если речь идет о конкретном представителе этой группы.

В художественной речи иногда встречаются обобщающие слова "мелочь", "крылатые создания" или "ползучие существа", но они не являются точными заменителями термина "насекомое".

Стоит также помнить, что слово "насекомое" употребляют как в единственном числе, так и во множественном числе: "это насекомое", "эти насекомые". Именно такая форма является нормативной в учебниках, энциклопедиях и средствах массовой информации.

Поэтому если хотите говорить на украинском правильно, вместо "насєкомое" или "насикоме" следует употреблять слово "комаха". Оно является литературной нормой, имеет давнюю историю и точно передает значение этого понятия.