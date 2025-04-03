Олєнька чи Олічка: як правильно звертатися українською до панянки

Тривала русифікація зачепила й імена. Навіть якщо воно пишеться українською, звертання залишаються на російський лад – і даремно.

Серед таких імені й Ольга, яке зазнало української трансформації, але пестливо воно часто звучить російською. А як звертатися українською, розповідає 24 Канал.

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Як же звертатися до Олічки

Серед запозичених імен, ще з часів Київської Русі маємо і скандинавські. Серед них і – Ольга. Лінгвісти вважають, що ім'я походить від скандинавського Hélga і перекладається як "свята" чи "світла", а ще це жіноча транскрипція імені Олег. Перша згадка імені Ольга з'явилася в літописах Київської Русі, в оповідях про княгиню Ольгу, дружину київського князя Ігоря Рюриковича.

Однак, дехто береться пояснювати слов'янське походження імені і його трактують як "сонячна", "хороша", "велика".

Хоч повне ім'я і в українській, і в російській формі пишеться однаково, при пестливому звертанні має відмінності залежно від фонетики мови.

Для української мови не характерне закінчення для імен -ічка, -єчка, -шка, -юшка, -ша, як для чоловічих, так і жіночих, а трансформація відбувається через -е чи -и. Тому давайте без Олюша, Олєчка, Олюшка – для українців вони не властиві. Подібні зміни ми зустрічаємо і з іменем Танюша.

Тому українською пестливо до власниці імені можна звернутися:

Оля,

Олечка,

Оленька,

Ольгуня,

Олюня,

Олюся,

Олюська,

Олюсик,

Ольчик,

Олик,

Олько,

Ольця,

Ользя,

та навіть – Вольга чи Волька.

День Ангела Ольги відзначають кілька разів у році – 10 лютого, 6 березня, 14 березня, 17 липня і 23 листопада.

Не Олюша, а – Оленька / Freepik

Це ім'я є у всіх слов'янських мовах, тільки у західних слов'ян пишеться без м'якого знаку – Олга (Olga у латинській транскрипції).

А серед відомих українок, які мають ім'я Ольга – Княгиня Ольга, Ольга Косач, Ольга Кобилянська, Ольга Франко, Ольга Русова, Ольга Кошарна, Ольга Сумська, Ольга Броварець, Ольга Харлан, Ольга Полякова, Ольга Фреймут.

Сильне ім'я для сильної, рішучої й цілеспрямованої дівчини! А от пестливо – звертайтеся українською!