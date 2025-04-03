Среди таких имени и Ольга, которое претерпело украинскую трансформацию, но ласкательно оно часто звучит по-русски. А как обращаться на украинском, рассказывает 24 Канал.

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Как же обращаться к Олечке

Среди заимствованных имен, еще со времен Киевской Руси есть и скандинавские. Среди них и – Ольга. Лингвисты считают, что имя происходит от скандинавского Hélga и переводится как "святая" или "светлая", а еще это женская транскрипция имени Олег. Первое упоминание имени Ольга появилось в летописях Киевской Руси, в рассказах о княгине Ольге, жене киевского князя Игоря Рюриковича.

Однако, некоторые берутся объяснять славянское происхождение имени и его трактуют как "солнечная", "хорошая", "великая".

Хотя полное имя и в украинской, и в русской форме пишется одинаково, при ласкательном обращении имеет отличия в зависимости от фонетики языка.

Для украинского языка не характерно окончание для имен -ичка, -ечка, -шка, -юшка, -ша, как для мужских, так и женских, а трансформация происходит через украинские -э или -ы. Поэтому давайте без Олюша, Олечка, Олюшка – для украинцев они не свойственны. Подобные изменения мы встречаем и с именем Танюша.

Поэтому на украинском ласково к обладательнице имени можно обратиться:

Оля,

Олечка,

Оленька,

Ольгуня,

Олюня,

Олюся,

Олюська,

Олюсик,

Ольчик,

Олик,

Олько,

Ольця,

Ользя,

и даже – Вольга или Волька.

День Ангела Ольги отмечают несколько раз в году – 10 февраля, 6 марта, 14 марта, 17 июля и 23 ноября.

Не Олюша, а – Оленька / Freepik

Это имя есть во всех славянских языках, только у западных славян пишется без мягкого знака – Олга (Olga в латинской транскрипции).

А среди известных украинок, которые имеют имя Ольга – Княгиня Ольга, Ольга Косач, Ольга Кобылянская, Ольга Франко, Ольга Русова, Ольга Кошарная, Ольга Сумская, Ольга Броварец, Ольга Харлан, Ольга Полякова, Ольга Фреймут.

Сильное имя для сильной, решительной и целеустремленной девушки! А вот ласково – обращайтесь на украинском!