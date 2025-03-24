Как на украинском звучит имя "Лера", рассказывает 24 Канал.

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Если не "Лера", то как обращаться к девушке

Женское имя "Лера" короткая версия имени Валерия. Имеет латинское происхождение и означает – "быть сильной, крепкой, здоровой". Есть и мужская версия имени – Валерий. Часто во время крестин вместо него используют имя-синоним Калерия, которое тоже используют. Это очень популярное имя в Европе, в частности и в Украине.

Однако, в короткой ласкательной форме его употребляют на русский лад – "Лера". Для украинского языка не характерно сокращение через "є", а через – "е". А потому – "Лэра".

Короткая форма имени Валерия еще может звучать как: "Валери, Велери, Леруня, Леруся, Лека, Вел, Вака, Вава, Лерия, Вале".

День Ангела носительницы имени празднуют – 2 декабря.

К сожалению, это не единственное имя, которое подверглось русификации, ранее 24 Канал писал о том, как правильно обращаться к носительницам имени Света.

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