Українці часто люблять "тягнути" в українську мову фрази з російської. Зокрема, крилаті вислови.

Натомість цього робити не треба. Відомий український учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, яку фразу треба замінити зокрема.

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Як українською замінити російську фразу "не сметь"

Так, з уст краян часто можна почути фразу "Не сметь!". Однак її треба забути. Тим більше, що в українській мові є красивий відповідник.

"Не сметь!" – "Зась!",

– так порадив замінити цю фразу українською Авраменко.

І додав, що не завжди треба дослівно перекладати вислови з мови на мову. Адже кожна мова має свій колорит, уточнив він.

Також мовознавець порадив шанувати себе та дбати про чистоту своєї мови.

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