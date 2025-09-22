В кожній мові є слова, які неможливо перекласти дослівно на іншу мову, бо вони пояснюють певне поняття, яке не притаманне іншій культурі.

Добірку цікавих німецьких слів, які неможливо перекласти одним словом, пропонує 24 Канал, посилаючись на ресурс @deutschmeister.ua.

Чи чули ви про ці цікаві німецькі слова?

В українській мові присутні близько 10 % слів, запозичених з німецької мови у ході історичних контактів, через науку, торгівлю, технічні винаходи та інше.

Однак, у носіїв мови існують і такі слова, які неможливо перекласти одним словом, оскільки вони позначають поняття, цінності, явища, які не притаманні іншому народу. Тому при перекладі – це ціле речення.

Пропонуємо вам добірку цікавих слів, якими ви можете збагатити своє мовлення та світогляд:

Der Sturmfrei – дослівно "вільний від бурі", але означає відсутність дорослих вдома і свободу дій для дітей.

– дослівно "вільний від бурі", але означає Das Luftschloss – дослівно "повітряний замок", означає нереальний план або мрію.

– дослівно "повітряний замок", означає Das Sitzfleisch – дослівно "сидяче м'ясо", означає здатність сидіти довго і працювати без перерви.

– дослівно "сидяче м'ясо", означає Der Lebenskünster – дослівно "митець життя", означає людину, яка вміє насолоджуватися життям і знаходити радість у простих речах.

Така цікава німецька / Freepik

Ось ще кілька цікавих понять, яких можливо нам не вистачає:

nachkarten – продовжувати сперечатися або обговорювати конфлікт, коли він був вирішений чи завершений.

– продовжувати сперечатися або обговорювати конфлікт, коли він був вирішений чи завершений. verschlimmbessen – намагатися покращити щось, але робити тільки гірше.

– намагатися покращити щось, але робити тільки гірше. sich verkriechen – відгородитися або сховатися від світу через сором чи смуток.

А це слово буде цікаве чоловікам, розповідає ресурс "@hhdeutsch" його точно варто запам'ятати – das Drachenfutter дослівно "корм для дракона", означає подарунок для дружини після сварки.

Що вам сподобалося? Чи зможете підібрати схожі слова з української мови?