Добірку цікавих німецьких слів, які неможливо перекласти одним словом, пропонує 24 Канал, посилаючись на ресурс @deutschmeister.ua.

Дивіться також Чи правильно говорити "брюки": що каже мовознавиця про це слово

Чи чули ви про ці цікаві німецькі слова?

В українській мові присутні близько 10 % слів, запозичених з німецької мови у ході історичних контактів, через науку, торгівлю, технічні винаходи та інше.

Однак, у носіїв мови існують і такі слова, які неможливо перекласти одним словом, оскільки вони позначають поняття, цінності, явища, які не притаманні іншому народу. Тому при перекладі – це ціле речення.

Пропонуємо вам добірку цікавих слів, якими ви можете збагатити своє мовлення та світогляд:

Der Sturmfrei – дослівно "вільний від бурі", але означає відсутність дорослих вдома і свободу дій для дітей.

– дослівно "вільний від бурі", але означає Das Luftschloss – дослівно "повітряний замок", означає нереальний план або мрію.

– дослівно "повітряний замок", означає Das Sitzfleisch – дослівно "сидяче м'ясо", означає здатність сидіти довго і працювати без перерви.

– дослівно "сидяче м'ясо", означає Der Lebenskünster – дослівно "митець життя", означає людину, яка вміє насолоджуватися життям і знаходити радість у простих речах.

Така цікава німецька / Freepik

Ось ще кілька цікавих понять, яких можливо нам не вистачає:

nachkarten – продовжувати сперечатися або обговорювати конфлікт, коли він був вирішений чи завершений.

– продовжувати сперечатися або обговорювати конфлікт, коли він був вирішений чи завершений. verschlimmbessen – намагатися покращити щось, але робити тільки гірше.

– намагатися покращити щось, але робити тільки гірше. sich verkriechen – відгородитися або сховатися від світу через сором чи смуток.

А це слово буде цікаве чоловікам, розповідає ресурс "@hhdeutsch" його точно варто запам'ятати – das Drachenfutter дослівно "корм для дракона", означає подарунок для дружини після сварки.

Те, що варто запам'ятати: дивіться відео

Що вам сподобалося? Чи зможете підібрати схожі слова з української мови?