Добірку цікавих німецьких слів, які неможливо перекласти одним словом, пропонує 24 Канал, посилаючись на ресурс @deutschmeister.ua.
Чи чули ви про ці цікаві німецькі слова?
В українській мові присутні близько 10 % слів, запозичених з німецької мови у ході історичних контактів, через науку, торгівлю, технічні винаходи та інше.
Однак, у носіїв мови існують і такі слова, які неможливо перекласти одним словом, оскільки вони позначають поняття, цінності, явища, які не притаманні іншому народу. Тому при перекладі – це ціле речення.
Пропонуємо вам добірку цікавих слів, якими ви можете збагатити своє мовлення та світогляд:
- Der Sturmfrei – дослівно "вільний від бурі", але означає відсутність дорослих вдома і свободу дій для дітей.
- Das Luftschloss – дослівно "повітряний замок", означає нереальний план або мрію.
- Das Sitzfleisch – дослівно "сидяче м'ясо", означає здатність сидіти довго і працювати без перерви.
- Der Lebenskünster – дослівно "митець життя", означає людину, яка вміє насолоджуватися життям і знаходити радість у простих речах.
Така цікава німецька / Freepik
Ось ще кілька цікавих понять, яких можливо нам не вистачає:
- nachkarten – продовжувати сперечатися або обговорювати конфлікт, коли він був вирішений чи завершений.
- verschlimmbessen – намагатися покращити щось, але робити тільки гірше.
- sich verkriechen – відгородитися або сховатися від світу через сором чи смуток.
А це слово буде цікаве чоловікам, розповідає ресурс "@hhdeutsch" його точно варто запам'ятати – das Drachenfutter дослівно "корм для дракона", означає подарунок для дружини після сварки.
Що вам сподобалося? Чи зможете підібрати схожі слова з української мови?