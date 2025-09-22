Подборку интересных немецких слов, которые невозможно перевести одним словом, предлагает 24 Канал, ссылаясь на ресурс @deutschmeister.ua.

Слышали ли вы об этих интересных немецких словах?

В украинском языке присутствует около 10% слов, заимствованных из немецкого языка в ходе исторических контактов, через науку, торговлю, технические изобретения и прочее.

Однако, у носителей языка существуют и такие слова, которые невозможно перевести одним словом, поскольку они обозначают понятия, ценности, явления, которые не присущи другому народу. Поэтому при переводе – это целое предложение.

Предлагаем вам подборку интересных слов, которыми вы можете обогатить свою речь и мировоззрение:

Der Sturmfrei – дословно "свободный от бури", но означает отсутствие взрослых дома и свободу действий для детей.

Das Luftschloss – дословно "воздушный замок", означает нереальный план или мечту.

Das Sitzfleisch – дословно "сидячее мясо", означает способность сидеть долго и работать без перерыва.

Der Lebenskünster – дословно "художник жизни", означает человека, который умеет наслаждаться жизнью и находить радость в простых вещах.

Такой интересный немецкий / Freepik

Вот еще несколько интересных понятий, которых возможно нам не хватает:

nachkarten – продолжать спорить или обсуждать конфликт, когда он был решен или завершен.

verschlimmbessen – пытаться улучшить что-то, но делать только хуже.

– пытаться улучшить что-то, но делать только хуже. sich verkriechen – отгородиться или спрятаться от мира из-за стыда или грусти.

А это слово будет интересно мужчинам, рассказывает ресурс "@hhdeutsch" его точно стоит запомнить – das Drachenfutter дословно "корм для дракона", означает подарок для жены после ссоры.

Что вам понравилось? Сможете ли подобрать похожие слова из украинского языка?