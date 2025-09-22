В каждом языке есть слова, которые невозможно перевести дословно на другой язык, потому что они объясняют определенное понятие, которое не присуще другой культуре.

Подборку интересных немецких слов, которые невозможно перевести одним словом, предлагает 24 Канал, ссылаясь на ресурс @deutschmeister.ua.

Слышали ли вы об этих интересных немецких словах?

В украинском языке присутствует около 10% слов, заимствованных из немецкого языка в ходе исторических контактов, через науку, торговлю, технические изобретения и прочее.

Однако, у носителей языка существуют и такие слова, которые невозможно перевести одним словом, поскольку они обозначают понятия, ценности, явления, которые не присущи другому народу. Поэтому при переводе – это целое предложение.

Предлагаем вам подборку интересных слов, которыми вы можете обогатить свою речь и мировоззрение:

Der Sturmfrei – дословно "свободный от бури", но означает отсутствие взрослых дома и свободу действий для детей.

– дословно "свободный от бури", но означает Das Luftschloss – дословно "воздушный замок", означает нереальный план или мечту.

– дословно "воздушный замок", означает Das Sitzfleisch – дословно "сидячее мясо", означает способность сидеть долго и работать без перерыва.

– дословно "сидячее мясо", означает Der Lebenskünster – дословно "художник жизни", означает человека, который умеет наслаждаться жизнью и находить радость в простых вещах.

Такой интересный немецкий / Freepik

Вот еще несколько интересных понятий, которых возможно нам не хватает:

nachkarten – продолжать спорить или обсуждать конфликт, когда он был решен или завершен.

– продолжать спорить или обсуждать конфликт, когда он был решен или завершен. verschlimmbessen – пытаться улучшить что-то, но делать только хуже.

– пытаться улучшить что-то, но делать только хуже. sich verkriechen – отгородиться или спрятаться от мира из-за стыда или грусти.

А это слово будет интересно мужчинам, рассказывает ресурс "@hhdeutsch" его точно стоит запомнить – das Drachenfutter дословно "корм для дракона", означает подарок для жены после ссоры.

Что вам понравилось? Сможете ли подобрать похожие слова из украинского языка?