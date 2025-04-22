Як ще можна назвати Ніну: дізнайтеся цікаві і несподівані варіанти

Запозичені імена у кожній мові набувають свого звучання. Зокрема і ніжні, пестливі звертання, які притаманні лише певній мові.

Хоч зараз ім'я Ніна не часто можна зустріти, однак коротке і сильне ім'я свого часу було дуже популярне. А про його значення та походження розповідає 24 Канал.

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Звідки походить ім'я Ніна

Ім'я Ніна, було популярне у кінці 40-х та 50-х роках ХХ століття. Для українців воно запозичене. А от походження його має кілька припущень:

Грузинське походження : Вважається, що ім'я Ніна походить від грузинського варіанту Ніно , яке може означати "володарка", "цариця".

Іврит : У давньоєврейській мові слово з таким звучанням означає "правнучка".

Грецьке походження : Деякі дослідники пов'язують ім'я Ніна з Ninos , ім'ям легендарного засновника Ассирійської держави.

Латинська мова : У латині ім'я може означати "царствена".

Індіанці кечуа : У мові кечуа слово "Nina" означає "вугілля, що тліє", "жаринка".

Окрім того, Ніна може мати західноєвропейське походження (Nina), будучи короткою формою імені Antonina (Антоніна)

Роблять припущення, що поширення цього імені в Україні пов'язують зі Сталіном, який був грузином, а тому чимало грузинських імен стали популярними в Радянському Союзі.

Водночас існує і форма імені – Нінель. Воно є одним з "ідеологічних імен". Це ім'я штучно створене при зворотному читанні Ленін – імені "вождя".

Запозичення і поширення імені – це сторінка історії українців. Однак, в українській мові, у пестливих формах воно набуло свого звучання. А тому до Ніни ніжно можна звернутися – Ніночка, Нінка, Нінуся, Нінуська, Нуся, Нуня, Нена.

Зауважте, що українцям не властиві скорочення Нінуша, Нінок – це російськомовні варіанти, які типові і для інших імен, як, наприклад, Маша.

Ім'я Ніна асоціюється з самостійністю, перфекціонізмом і гордістю. Його носії часто мають сильний характер, прагнуть до ідеалу і не люблять бути в центрі уваги. Може тому його варто повернути до списку популярних імен?

А чи не найвідомішими українками з цим іменем є – народна артистка України – Ніна Матвієнко – неповторний голос знайомий усім. Та дитяча письменниця Ніна Бічуя, авторка повісті "Шпага Славка Беркути".

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Ще однією носійкою імені є блогер Ніна-Україна, яка популяризує українську мову і культуру серед іноземців.