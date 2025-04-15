Очищення мови від суржику та росіянізмів варто розпочинати з імен. Як русифікувалося найвідоміше ім'я Марія, розповідає 24 Канал.

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Чому не варто казати "Маша"

Одне з найдавніших та найпоширеніших імен у світі – Марія. Воно у багатьох мовах світу зі своїм фонетичним звучанням як основної форми, так і пестливої.

Ім'я Марія походить з давньоєврейської мови, від Маріам, яке можна перекласти як "пані", "кохана", "жадана". Однак можна зустріти й переклад – "відкинута", "сумна".

Це ім'я відноситься до біблійних, саме так звали, зокрема й Мати Ісуса Христа та Марію Магдалину, образ якої шанують християни.

В українській та російській мові повна форма імені має схоже звучання – Марія, а от пестливі, короткі відрізняються – і це важливо.

Перш за все, для української не притаманне скорочення закінчення "-ша" та "-ха", яке є у російських чоловічих та жіночих іменах – Даша, Юляша, Ксюша/Ксюша чи Ілюха, Льоша. Саме за ним дуже легко визначити, як ви звертаєтеся до власниці – українською чи російською.

Тому забули про Машу, як пестливе українське звертання. А підберіть один з українських відповідників:

не Маша – а Марія, Марічка, Маруся, Марусенька, Маня, Муся, Марічка, Марійка, Маріка та навіть Мері, Мія та Рія.

Варіантів чимало і вони дуже гарні. А якщо зустрінете спротив – "я Маша, бо так краще і я так звикла", то просто запропонуйте "приміряти" один з варіантів. Якщо ні, то варіант Марія – найприйнятніша форма.

Надішліть композицію знайомій Марійці: дивіться відео

Цікаве про ім'я Марія

Це ім'я можна використовувати як друге для чоловічих імен. Саме так його вживають з XIV століття. Сьогодні у Німеччині затверджено законом, що Марія – єдине жіноче ім'я, яке можна використовувати у складі чоловічого. Найвідоміші його носії: композитор Карл Марія фон Вебер, поет Райнер Марія Рільке, письменник Еріх Марія Ремарк.

В інших мовах ім'я Марія дещо інші форми звучання та написання:

Maria – це латинський міжнародний варіант, популярний у багатьох країнах.

– це латинський міжнародний варіант, популярний у багатьох країнах. Mary – поширена в англомовних країнах. Зокрема у Великій Британії та США у XIX – XX століттях.

– поширена в англомовних країнах. Зокрема у Великій Британії та США у XIX – XX століттях. Marie – французький варіант імені. У Франції ім'я Marie довгий час було одним з найпопулярніших серед жіночих імен, а зараз і ми можемо використати як пестливу форму.

– французький варіант імені. У Франції ім'я Marie довгий час було одним з найпопулярніших серед жіночих імен, а зараз і ми можемо використати як пестливу форму. Miriam – оригінальне давньоєврейське ім'я, яке збереглося і донині серед юдеїв.

– оригінальне давньоєврейське ім'я, яке збереглося і донині серед юдеїв. María – іспанський варіант, що часто використовується у поєднанні з іншими іменами (наприклад, María José, María del Carmen), щоб підкреслити релігійну або культурну приналежність.

– іспанський варіант, що часто використовується у поєднанні з іншими іменами (наприклад, María José, María del Carmen), щоб підкреслити релігійну або культурну приналежність. Marja – фінський варіант імені, поширений у Скандинавських країнах.

– фінський варіант імені, поширений у Скандинавських країнах. Màiri – шотландське гельське ім'я, поширене в межах кельтських спільнот.

– шотландське гельське ім'я, поширене в межах кельтських спільнот. Marika – популярне в Угорщині та Польщі, де має як релігійне, так і культурне значення.

– популярне в Угорщині та Польщі, де має як релігійне, так і культурне значення. А ще маємо – Марися, Мерайя, Мар'я, Маріам, Мойра, Мора, Майр, Марьям, Маріамі, Мерьям, Маріон, Маріель, Маріола, Майкен, Мерилін, Мара, Ламара.

Нагадаємо, що кожним з цих імен українці можуть назвати свою донечку, але оберіть український варіант.