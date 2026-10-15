"Нісуразіца" – як сказати українською, щоб ізміст, і настрій зберегти
Коли щось здається дивним, нелогічним або зовсім позбавленим сенсу, не поспішаймо називати це "нісуразіцею". Хоч слово й звучить незвично, українська має чимало влучних відповідників.
Як замінити росіянізм "нісуразіца" українською? Вона має цілу добірку влучних відповідників – від нейтральних до емоційних, про які розповідаємо з посиланням на "Горох".
Як українською сказати "нісуразіца"?
Почули щось таке, що хочеться лише розвести руками й сказати: "Ну й нісуразіца!" Зміст зрозумілий, емоція на місці, але українською можна висловитися значно влучніше. І варіантів тут вистачає.
Слово "нісуразіца" чи "несуразиця" – розмовне калькування з російського "несуразица", яким зазвичай називають щось безглузде, нелогічне, дивне або позбавлене сенсу. Його ми знаємо і чуємо через тривалий вплив мови сусіда. І декому може видатися, що його неможливо настільки ж влучно перекласти.
Але українською його можна передати кількома словами – залежно від того, чого саме це стосується – інформації чи поведінки людини.
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Якщо це – інформація: думки, слова, висловлювання, висновки, позбавлені здорового глузду чи без усякого змісту, то:
- "Нісенітниця"– коли йдеться про безглузді слова, думки чи твердження: "Що ти верзеш? Це ж нісенітниця!" чи "Її з дитинства переконували в тому, що вона незграбна. Цікаво, хто перший вигадав цю нісенітницю?" (Юрій Андрухович).
- "Дурниця" – універсальний розмовний варіант, коли хтось сказав або зробив щось нерозумне. "Не бери до голови, це звичайнісінька дурниця".
- "Безглуздя" – коли щось суперечить здоровому глузду або не має логічного пояснення: "Вимагати результату, не давши часу на роботу, – повне безглуздя".
- "Недоладність" – коли щось зроблено невдало, непослідовно або не узгоджується між собою: "У його поясненні стільки недоладностей, що важко зрозуміти, про що йдеться".
- "Казна-що" – емоційний варіант, коли важко навіть підібрати точне визначення. "Що це за казна-що ти приготував?"
- "Дурощі"– розмовне слово для нерозумних думок, витівок чи вчинків: "Облиш ці дурощі й візьмися до справи".
Українські словники фіксують "нісенітницю", "дурницю" та "безглуздя" як близькі за значенням слова. Точний добір відповідника залежить від контексту, бо ще маємо – бредні, єресь, маячню, теревені та навіть – "сон сивої (чи рябої) кобили".
Якщо ж вам не до вподоби українські варіанти, візьміть французький – абсурд, коли ситуація настільки нелогічна, що здається неймовірною: "Вони змусили нас заповнити ту саму заяву тричі. Який абсурд!". Є навіть фразеологізм – "Театр абсурду".
Ну а "небилиця" / "небувальщина" кажуть, – якщо йдеться про вигадку, неправдоподібну історію або щось, чого не могло бути: "Не вигадуй небилиць, я знаю, як усе було".
Цікаво! Нісенітниці – це також особливий вид дитячої творчості та педагогічний прийом: кумедні малюнки, вірші, пісеньки й фрази, у яких навмисно порушено логіку. Їх використовують у іграх і вихованні дошкільнят та молодших школярів, щоб розвивати уяву, спостережливість, мовлення, почуття гумору й творче мислення.
Вірш "Нісенітниця"
Лисиця на соснi сидiла,
А поруч ковбаса летiла.
Зайчисько у ставок пiрнав -
Вiн од морквини утiкав.
Ловили карасі рибалку -
Як тільки їм його не жалко…
Сусідський котик сіно їв,
Горобчик віслюком ревів,
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
От нісенітниця яка!
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Нісенітниця яка!…
Автор: Анатолій Василевський.
"Нісенітниці" – це і картинки "що переплутав художник" (інформація з www.facebook.com/zven.irc/posts)
Так можна сказати і про людину – "нісуразний /несуразний", це і про поведінку, і про риси характеру, і про зовнішність. Але навіщо нам калька, коли українською можна сказати:
- недоладний,
- неоковирний,
- кордубатий,
- безладний,
- недолугий,
- безглуздий.
Зверніть увагу! Раніше ми писали про інше слова, яке ніби-то не має перекладу – "мнітєльний", хоча – це зовсім не так!
Не кожне звичне слово є питомо українським. Іноді досить згадати влучний український відповідник, щоб мовлення стало природнішим. А "нісуразіцу" залишмо там, звідки вона прийшла.