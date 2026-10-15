Як замінити росіянізм "нісуразіца" українською? Вона має цілу добірку влучних відповідників – від нейтральних до емоційних, про які розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як українською сказати "нісуразіца"?

Почули щось таке, що хочеться лише розвести руками й сказати: "Ну й нісуразіца!" Зміст зрозумілий, емоція на місці, але українською можна висловитися значно влучніше. І варіантів тут вистачає.

Слово "нісуразіца" чи "несуразиця" – розмовне калькування з російського "несуразица", яким зазвичай називають щось безглузде, нелогічне, дивне або позбавлене сенсу. Його ми знаємо і чуємо через тривалий вплив мови сусіда. І декому може видатися, що його неможливо настільки ж влучно перекласти.

Але українською його можна передати кількома словами – залежно від того, чого саме це стосується – інформації чи поведінки людини.

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Якщо це – інформація: думки, слова, висловлювання, висновки, позбавлені здорового глузду чи без усякого змісту, то:

"Нісенітниця "– коли йдеться про безглузді слова, думки чи твердження: "Що ти верзеш? Це ж нісенітниця!" чи " Її з дитинства переконували в тому, що вона незграбна. Цікаво, хто перший вигадав цю нісенітницю?" (Юрій Андрухович).

"– коли йдеться про безглузді слова, думки чи твердження: " (Юрій Андрухович). "Дурниця" – універсальний розмовний варіант, коли хтось сказав або зробив щось нерозумне. "Не бери до голови, це звичайнісінька дурниця".

– універсальний розмовний варіант, коли хтось сказав або зробив щось нерозумне. "Безглуздя" – коли щось суперечить здоровому глузду або не має логічного пояснення: "Вимагати результату, не давши часу на роботу, – повне безглуздя".

– коли щось суперечить здоровому глузду або не має логічного пояснення: "Недоладність" – коли щось зроблено невдало, непослідовно або не узгоджується між собою: "У його поясненні стільки недоладностей, що важко зрозуміти, про що йдеться".

– коли щось зроблено невдало, непослідовно або не узгоджується між собою: "Казна-що" – емоційний варіант, коли важко навіть підібрати точне визначення. "Що це за казна-що ти приготував?"

– емоційний варіант, коли важко навіть підібрати точне визначення. "Дурощі"– розмовне слово для нерозумних думок, витівок чи вчинків: "Облиш ці дурощі й візьмися до справи".

Українські словники фіксують "нісенітницю", "дурницю" та "безглуздя" як близькі за значенням слова. Точний добір відповідника залежить від контексту, бо ще маємо – бредні, єресь, маячню, теревені та навіть – "сон сивої (чи рябої) кобили".

Якщо ж вам не до вподоби українські варіанти, візьміть французький – абсурд, коли ситуація настільки нелогічна, що здається неймовірною: "Вони змусили нас заповнити ту саму заяву тричі. Який абсурд!". Є навіть фразеологізм – "Театр абсурду".

Ну а "небилиця" / "небувальщина" кажуть, – якщо йдеться про вигадку, неправдоподібну історію або щось, чого не могло бути: "Не вигадуй небилиць, я знаю, як усе було".

Цікаво! Нісенітниці – це також особливий вид дитячої творчості та педагогічний прийом: кумедні малюнки, вірші, пісеньки й фрази, у яких навмисно порушено логіку. Їх використовують у іграх і вихованні дошкільнят та молодших школярів, щоб розвивати уяву, спостережливість, мовлення, почуття гумору й творче мислення.

Вірш "Нісенітниця"

Лисиця на соснi сидiла,

А поруч ковбаса летiла.

Зайчисько у ставок пiрнав -

Вiн од морквини утiкав.

Ловили карасі рибалку -

Як тільки їм його не жалко…

Сусідський котик сіно їв,

Горобчик віслюком ревів,

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

От нісенітниця яка!

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Нісенітниця яка!…

Автор: Анатолій Василевський.

"Нісенітниці" – це і картинки "що переплутав художник" (інформація з www.facebook.com/zven.irc/posts)

Так можна сказати і про людину – "нісуразний /несуразний", це і про поведінку, і про риси характеру, і про зовнішність. Але навіщо нам калька, коли українською можна сказати:

недоладний,

неоковирний,

кордубатий,

безладний,

недолугий ,

, безглуздий.

Зверніть увагу! Раніше ми писали про інше слова, яке ніби-то не має перекладу – "мнітєльний", хоча – це зовсім не так!

Не кожне звичне слово є питомо українським. Іноді досить згадати влучний український відповідник, щоб мовлення стало природнішим. А "нісуразіцу" залишмо там, звідки вона прийшла.