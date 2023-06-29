Максимальні 200 балів на НМТ-2023 отримали тисячі випускників

У 2023 році 3 685 учасників НМТ отримали найвищу кількість балів хоча б з одного з предметів. А найвищий результат, тобто 200 балів з усіх трьох предметів, отримали 50 учасників.

Так, в УЦОЯО уточнили: максимальний бал з одного предмета отримали 3227 людей. Ще 408 – з двох, а 50 – з усіх трьох.

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Максимальні 200 балів на НМТ отримали тисячі випускників

Найбільше вступників отримали вищий бал з обов'язкових предметів: з математики – 1871 – і з української мови – 1095.

760 учасників отримали 200 балів з англійської, 273 – з історії України і 126 – з біології.

28 вступників набрали максимум балів з фізики і 26 – з хімії.

Ще 11 випускників склали на найкращий бал німецьку мову, двоє – іспанську і один – французьку.

Також в УЦОЯО обіцяють розповісти історії успіху вступників.

Загалом результати основної сесії НМТ-2023 отримав 260 381 учасник.

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Вступна кампанія – 2023: коротко