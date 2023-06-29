Максимальні 200 балів на НМТ-2023 отримали тисячі випускників
Джерело:УЦОЯО
У 2023 році 3 685 учасників НМТ отримали найвищу кількість балів хоча б з одного з предметів. А найвищий результат, тобто 200 балів з усіх трьох предметів, отримали 50 учасників.
Так, в УЦОЯО уточнили: максимальний бал з одного предмета отримали 3227 людей. Ще 408 – з двох, а 50 – з усіх трьох.
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Максимальні 200 балів на НМТ отримали тисячі випускників
Найбільше вступників отримали вищий бал з обов'язкових предметів: з математики – 1871 – і з української мови – 1095.
760 учасників отримали 200 балів з англійської, 273 – з історії України і 126 – з біології.
28 вступників набрали максимум балів з фізики і 26 – з хімії.
Ще 11 випускників склали на найкращий бал німецьку мову, двоє – іспанську і один – французьку.
Також в УЦОЯО обіцяють розповісти історії успіху вступників.
Загалом результати основної сесії НМТ-2023 отримав 260 381 учасник.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять до 28 червня у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація починається 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.