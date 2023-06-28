Результати розмістили у персональних кабінетах учасників НМТ-2023. Перевірити потрібно вкладку "Результати".
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Оголосили офіційні результати НМТ-2023
У вкладці персонального кабінету "Результати" також доступна опція формування інформаційної картки. Вона потрібна для вступу до ЗВО України.
Якщо ж учаснику НМТ треба подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ. Із процедурою отримання витягу можна ознайомитися тут.
В УЦОЯО при цьому кажуть: попри невеликі проблеми, на сьогодні сервіс працює в нормальному режимі й вступники з найкращими результатами вже повідомляють про свої досягнення в соціальних мережах.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять до 28 червня у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація починається 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.