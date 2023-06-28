Результати розмістили у персональних кабінетах учасників НМТ-2023. Перевірити потрібно вкладку "Результати".

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Оголосили офіційні результати НМТ-2023

У вкладці персонального кабінету "Результати" також доступна опція формування інформаційної картки. Вона потрібна для вступу до ЗВО України.

Якщо ж учаснику НМТ треба подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ. Із процедурою отримання витягу можна ознайомитися тут.

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В УЦОЯО при цьому кажуть: попри невеликі проблеми, на сьогодні сервіс працює в нормальному режимі й вступники з найкращими результатами вже повідомляють про свої досягнення в соціальних мережах.

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