Результаты разместили в персональных кабинетах участников НМТ-2023. Проверить нужно вкладку "Результаты".

Важно Путь к вузу 2023: что должен сделать абитуриент после сдачи НМТ

Объявили официальные результаты НМТ-2023

Во вкладке персонального кабинета "Результаты" также доступна опция формирования информационной карты. Она необходима для вступления в ЗВО Украины.

Если же участнику НМТ нужно подать в зарубежное учебное заведение оригинал документа, он может заказать выписку из сведений результатов НМТ. С процедурой получения подъемника можно ознакомиться здесь.

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В УЦОКО при этом говорят: несмотря на небольшие проблемы, на сегодняшний день сервис работает в нормальном режиме и поступающие с лучшими результатами уже сообщают о своих достижениях в социальных сетях.

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