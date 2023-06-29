Так, в УЦОКО уточнили: максимальный балл по одному предмету получили 3227 человек. Еще 408 – из двух, а 50 – из всех троих.
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Максимальные 200 баллов на НМТ получили тысячи выпускников
Больше всего поступающих получили высший балл по обязательным предметам: по математике – 1871 – и по украинскому языку – 1095.
760 участников получили 200 баллов по английскому, 273 – по истории Украины и 126 – по биологии.
28 поступающих набрали максимум баллов по физике и 26 – по химии.
Еще 11 выпускников сдали на лучший бал немецкий язык, двое – испанский и один – французский.
Также в УЦОКО обещают рассказать истории успеха поступающих.
Всего результаты основной сессии НМТ-2023 получил 260 381 участник.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов будут размещены до 28 июня в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация начинается 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.