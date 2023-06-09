Чимало учасників НМТ-2023 покинули аудиторії і не склали тест
Джерело:УЦОЯО
Цього тижня стартувала основна сесія НМТ-2023. Однак не всі зареєстровані учасники складають тестування та отримають згодом свої бали.
В Українському центрі оцінювання якості освіти кажуть: не всі учасники попередньо належно ознайомилися з вимогами й порадами щодо НМТ. Це відповідно завадить їм отримати найвищий результат.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Чимало учасників НМТ-2023 покинули аудиторії і не склали тест
Також в УЦОЯО наголошують: значну кількість вступників вилучили з тимчасових екзаменаційних центрів. Усе тому, що вони використовували мобільні телефони під час тестування. Напередодні старту НМТ учасникам строго рекомендували не приносити недозволених речей в ТЕЦ, серед яких і телефони.
Також дехто з учасників сфотографував тестові завдання і поширив їх у мережі. Однак зауважимо, що завдання кожного блоку і кожного дня є унікальними і не повторюватимуться надалі.Мрієте про престижну професію для своєї дитини? Здобути необхідні знання для швидкого кар'єрного росту допоможе фахова передвища освіта в дистанційному коледжі "Оптіма". Дізнайтеся про напрямки підготовки, умови вступу та переваги навчання на безоплатному вебінарі, що відбудеться 13 червня о 19:00. Доєднуйтеся до зустрічі та розпочніть втілювати свою мрію просто зараз!
Так, УЦОЯО просить учасників тестування не ризикувати своїм майбутнім і не використовувати жодних цифрових пристроїв під час тестування. В іншому разі ви можете не скласти мультитест.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.