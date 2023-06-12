Про вступ можете забути: чого не варто робити під час складання НМТ-2023

Триває основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році. Однак не всі її учасники отримають свої бали та шанс на вступ у виш у цьому році.

Так, чимало учансиків НМТ-2023 вилучили з центрів складання мультитесту через порушення. Чого не варто робити під час складання НМТ, читайте далі.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Чого не варто робити під час складання НМТ-2023

Так, учасника НМТ-2023 позбавлять права складати тест у разі порушення процедури проходження мультитесту.

Перш за все учасники НМТ-2023 мають вчасно прибути до екзаменаційного центру. Допуск завершується за 10 хвилин до початку тестування. На вході треба паспорт та сертифікат НМТ.

В аудиторії варто виконувати вказівки та вимоги працівників центру щодо процедури проходження тесту. Учаснику НМТ заборонено приносити із собою небезпечні предмети або речовини.

Також учасник НМТ під час тестування не повинен:

заважати іншим учасникам НМТ;

спілкуватися з іншим учасником НМТ;

мати засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, шпаргалки та інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою НМТ.

Мрієте про престижну професію для своєї дитини? Здобути необхідні знання для швидкого кар'єрного росту допоможе фахова передвища освіта в дистанційному коледжі "Оптіма". Дізнайтеся про напрямки підготовки, умови вступу та переваги навчання на безоплатному вебінарі , що відбудеться 13 червня о 19:00. Доєднуйтеся до зустрічі та розпочніть втілювати свою мрію просто зараз!

Якщо учасник мультитесту порушив хоча б один з цих пунктів, його змусять покинути аудиторію, де відбувається тестування. У такому разі НМТ він не складе.

Дивіться також Екзамени так ви не здасте: як правильно говорити українською про НМТ

Вступна кампанія – 2023: коротко