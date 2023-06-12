Про вступ можете забути: чого не варто робити під час складання НМТ-2023

12 червня 2023, 15:35
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Джерело:

osvita.ua

Триває основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році. Однак не всі її учасники отримають свої бали та шанс на вступ у виш у цьому році.

Так, чимало учансиків НМТ-2023 вилучили з центрів складання мультитесту через порушення. Чого не варто робити під час складання НМТ, читайте далі. 

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Чого не варто робити під час складання НМТ-2023

Так, учасника НМТ-2023 позбавлять права складати тест у разі порушення процедури проходження мультитесту.

Перш за все учасники НМТ-2023 мають вчасно прибути до екзаменаційного центру. Допуск завершується за 10 хвилин до початку тестування. На вході треба паспорт та сертифікат НМТ.

В аудиторії варто виконувати вказівки та вимоги працівників центру щодо процедури проходження тесту. Учаснику НМТ заборонено приносити із собою небезпечні предмети або речовини. 

Також учасник НМТ під час тестування не повинен: 

  • заважати іншим учасникам НМТ;
  • спілкуватися з іншим учасником НМТ;
  • мати засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, шпаргалки та інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою НМТ.
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Якщо учасник мультитесту порушив хоча б один з цих пунктів, його змусять покинути аудиторію, де відбувається тестування. У такому разі НМТ він не складе. 

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
  • Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
  • Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
  • Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.
Автор: Марія Волошин