В УЦОЯО розсекретили, чому у 2023 році до НМТ включили дисципліни на вибір

26 січня 2023, 17:58
Читать новость на русском

Джерело:

Освіторія

У 2023 році випускники під час НМТ складатимуть два обов'язкові предмети: українську мову та математику. І один предмет на вибір.

Серед предметів на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія. У 2022 році такого вибору абітурієнти не мали. 

Важливо "Ризикуємо втратити ціле покоління": чим небезпечні втрати в освіті України через війну

Чому до НМТ – 2023 включили дисципліни на вибір

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чому у 2023 році абітурієнтам дали можливість вибирати один предмет.

Потреба включення до блоків НМТ предметів на вибір вступника є очевидною. Адже важливо враховувати індивідуальні інтереси абітурієнтів і в тому, що вступ на кожну спеціальність потребує опанування певних предметних компетентностей,
– уточнила Вакуленко. 

За її словами, старшокласники мають розуміти, що вивчення предметів природничої й іншомовної галузей є затребуваним. Також, зважаючи на досвід 2022 року, цьогоріч абітурієнтам мусіли надати учасникам можливість обирати один із предметів.

Читайте "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

Автор: Марія Волошин