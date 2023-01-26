В УЦОЯО розсекретили, чому у 2023 році до НМТ включили дисципліни на вибір

У 2023 році випускники під час НМТ складатимуть два обов'язкові предмети: українську мову та математику. І один предмет на вибір.

Серед предметів на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія. У 2022 році такого вибору абітурієнти не мали.

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Чому до НМТ – 2023 включили дисципліни на вибір

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чому у 2023 році абітурієнтам дали можливість вибирати один предмет.

Потреба включення до блоків НМТ предметів на вибір вступника є очевидною. Адже важливо враховувати індивідуальні інтереси абітурієнтів і в тому, що вступ на кожну спеціальність потребує опанування певних предметних компетентностей,

– уточнила Вакуленко.

За її словами, старшокласники мають розуміти, що вивчення предметів природничої й іншомовної галузей є затребуваним. Також, зважаючи на досвід 2022 року, цьогоріч абітурієнтам мусіли надати учасникам можливість обирати один із предметів.

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Вступна кампанія – 2023: коротко