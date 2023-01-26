В УЦОЯО розсекретили, чому у 2023 році до НМТ включили дисципліни на вибір
Джерело:Освіторія
У 2023 році випускники під час НМТ складатимуть два обов'язкові предмети: українську мову та математику. І один предмет на вибір.
Серед предметів на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія. У 2022 році такого вибору абітурієнти не мали.
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Чому до НМТ – 2023 включили дисципліни на вибір
Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чому у 2023 році абітурієнтам дали можливість вибирати один предмет.
Потреба включення до блоків НМТ предметів на вибір вступника є очевидною. Адже важливо враховувати індивідуальні інтереси абітурієнтів і в тому, що вступ на кожну спеціальність потребує опанування певних предметних компетентностей,
– уточнила Вакуленко.
За її словами, старшокласники мають розуміти, що вивчення предметів природничої й іншомовної галузей є затребуваним. Також, зважаючи на досвід 2022 року, цьогоріч абітурієнтам мусіли надати учасникам можливість обирати один із предметів.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.