Среди предметов по выбору – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия. В 2022 году такого выбора у абитуриентов не было.
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Почему в НМТ – 2023 включили дисциплины по выбору
Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, почему в 2023 году абитуриентам дали возможность выбирать один предмет.
Потребность включения в блоки НМТ предметов по выбору абитуриента очевидна. Ведь важно учитывать индивидуальные интересы абитуриентов и в том, что поступление на каждую специальность требует овладения определенными предметными компетентностями.
– уточнила Вакуленко.
По ее словам, старшеклассники должны понимать, что изучение предметов естественной и иноязычной отраслей востребовано. Также, ввиду опыта 2022 года, в этом году абитуриентам должны были предоставить участникам возможность выбирать один из предметов.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.