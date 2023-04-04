НМТ-2023: чому учасникам не варто зволікати з реєстрацією
Джерело:УЦОЯО
3 квітня стартувала реєстрація на НМТ у 2023 році. В Українському центрі оцінювання якості освіти не радять майбутнім учасникам тестування зволікати з реєстрацією.
Реєстрація на тестування, до слова, триватиме до 3 травня. Все ж вступникам варто реєструвати чимшвидше.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Чому не варто зволікати з реєстрацією на НМТ-2023
Усе задля того, аби випускники у разі потреби мали час для того, аби усунути недоліки чи внести потрібні реєстраційні зміни.
Загалом зміни до поданої при реєстрації інформації можна вносити в персональному кабінеті вступника до 7 травня.
Зауважимо, що реєстрація вступників відбувається онлайн за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.