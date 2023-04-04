НМТ-2023: чому учасникам не варто зволікати з реєстрацією

3 квітня стартувала реєстрація на НМТ у 2023 році. В Українському центрі оцінювання якості освіти не радять майбутнім учасникам тестування зволікати з реєстрацією.

Реєстрація на тестування, до слова, триватиме до 3 травня. Все ж вступникам варто реєструвати чимшвидше.

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Чому не варто зволікати з реєстрацією на НМТ-2023

Усе задля того, аби випускники у разі потреби мали час для того, аби усунути недоліки чи внести потрібні реєстраційні зміни.

Загалом зміни до поданої при реєстрації інформації можна вносити в персональному кабінеті вступника до 7 травня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Зауважимо, що реєстрація вступників відбувається онлайн за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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