Регистрация на тестирование, к слову, продлится до 3 мая. Все же поступающим следует регистрировать как можно быстрее.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Почему не стоит медлить с регистрацией на НМТ-2023

Все для того, чтобы выпускники в случае необходимости имели время для того, чтобы устранить недостатки или внести необходимые регистрационные изменения.

В целом изменения в представленную при регистрации информацию можно вносить в персональном кабинете поступающего до 7 мая.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Заметим, что регистрация поступающих осуществляется онлайн с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценки качества образования.

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