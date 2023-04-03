При этом процесс регистрации каждого участника НМТ будет продолжаться в течение недели.

Важно Стартовала регистрация на НМТ-2023: все, что нужно знать абитуриентам

Сколько будет продолжаться процесс регистрации участника НМТ

Чтобы успешно зарегистрироваться на НМТ, абитуриент должен зарегистрировать свой персональный кабинет и загрузить туда необходимые документы и информацию.

После этого участник сможет сформировать сертификат участника НМТ. Последний одновременно является подтверждением регистрации на тестирование.

Внести изменения в свои данные, в частности по выбранному предмету по выбору или месту прохождения НМТ, поступающий сможет до 7 мая.

Так, возможность сформировать сертификат НМТ в персональном кабинете появится через 7 дней после регистрации.

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