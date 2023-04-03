При цьому процес реєстрації кожного учасника НМТ триватиме протягом тижня.

Важливо Стартувала реєстрація на НМТ-2023: все, що потрібно знати абітурієнтам

Скільки триватиме процес реєстрації учасника НМТ

Аби успішно зареєструватися на НМТ, абітурієнт повинен послідовно зареєструвати свій персональний кабінет та завантажити туди необхідні документи й інформацію.

Після цього учасник матиме змогу сформувати сертифікат учасника НМТ. Останній одночасно є підтвердженням реєстрації на тестування.

Внести зміни до своїх даних, зокрема щодо обраного предмета на вибір або місця проходження НМТ, вступник зможе до 7 травня.

Так, можливість сформувати сертифікат НМТ у персональному кабінеті з'явиться через 7 днів після реєстрації.

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