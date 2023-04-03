При цьому процес реєстрації кожного учасника НМТ триватиме протягом тижня.
Важливо Стартувала реєстрація на НМТ-2023: все, що потрібно знати абітурієнтам
Скільки триватиме процес реєстрації учасника НМТ
Аби успішно зареєструватися на НМТ, абітурієнт повинен послідовно зареєструвати свій персональний кабінет та завантажити туди необхідні документи й інформацію.
Після цього учасник матиме змогу сформувати сертифікат учасника НМТ. Останній одночасно є підтвердженням реєстрації на тестування.
Внести зміни до своїх даних, зокрема щодо обраного предмета на вибір або місця проходження НМТ, вступник зможе до 7 травня.
Так, можливість сформувати сертифікат НМТ у персональному кабінеті з'явиться через 7 днів після реєстрації.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.