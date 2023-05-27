Просять мовчати: чому УЦОЯО не оприлюднює графік тестувань НМТ-2023

Український центр оцінювання якості освіти не оприлюднює інформацію про місце проведення НМТ-2023 в Україні. І не робитиме цього й надалі.

Про це повідомили в Центрі за підсумками розсилки запрошень на тестування. Також радять не називати час та місце тестування і самим учасникам.

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Чому УЦОЯО не оприлюднює графік тестувань НМТ-2023

Так, інформацію про час і місце проведення іспитів не публікують з міркувань безпеки. З цієї ж причини у 2023 році не оприлюднили графік тестувань.

Учасників мультитесту натомість просять звернути увагу, що допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочинатиметься за 30 хв і припиниться за 10 хв до початку тестування.

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Тож, якщо ви складаєте НМТ у 2023 році, краще заздалегідь прокладіть маршрут доїзду до екзаменаційного центру.

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