НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

У 2023 році абітурієнти в Україні складатимуть національний мультипредметний тест – як альтернативу ЗНО. За його результатами і вступатимуть до вишів.

Тест буде дещо спрощеним, адже його адаптували до воєнних реалій у країні. Складатиметься із двох обов’язкових предметів та одного на вибір. При цьому трохи відрізнятиметься від того тесту, який писали випускники у 2022 році.

Важливо "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ

Про часові межі, особливості кожного предмета, прохідний бал при вступі та усе, що треба знати про цьогорічний НМТ, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як і з яких предметів відбуватиметься НМТ

НМТ відбудеться в один день. У межах тесту передбачені 2 обов'язкові предмети:

українська мова;

математика.

Також 1 предмет на вибір:

історія України;

іноземна мова;

біологія;

фізика;

хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.

У МОН запланували дві сесії НМТ-2023:

основна;

додаткова.

Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.





Як відбуватиметься НМТ-2023 / Інфографіка УЦОЯО

Яку модель НМТ-2023 вибрали батьки та випускники

за даними Міносвіти, у 2023 році школи має закінчити приблизно 220 – 224 тисячі українських одинадцятикласників.

Очільник профільного комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у своєму телеграмі провів опитування щодо моделі складання НМТ у 2023 році. Результати засвідчили, що більшість опитаних батьків та абітурієнтів – 73% – обрали найлегшу модель складання тестів. Вони переконані, що під час НМТ-2023 варто складати 3 предмети: українську мову, математику обов'язково та предмет на вибір.

Чи зможуть скласти НМТ випускники, які за кордоном

Випускники, які через війну тимчасово перебувають за кордоном, також можуть вступити до українських вишів завдяки НМТ. Вони зможуть скласти тест у спеціально створених екзаменаційних центрах у різних країнах світу.

Очільник МОН Сергій Шкарлет зауважив, що у 2022 році абітурієнти з України мали можливість складати мультипредметний тест у 52 містах 32 країн світу. У 2023 році мережу складання НМТ за кордоном планують розширити та збільшити кількість країн. Усе задля того, аби охопити максимальну кількість українських випускників.

Складати НМТ у 2023 році можна буде у всіх країнах ЄС, а також США, Японії, Канаді, Туреччині тощо.

Чи складатимуть НМТ абітурієнти з тимчасово окупованих територій

У Мінреінтеграції заявили, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть вступити в українські виші дистанційно. Для цього їм не потрібно буде складати НМТ. Наразі процедура вступу ще перебуває на стадії опрацювання.

Коли відбуватиметься реєстрація та що треба знати про результати

Реєстрація на НМТ-2023 відбудеться у квітні. Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень. Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

Кількість тестових балів, отриманих учасниками під час виконання завдань кожного з блоків НМТ, переведуть у результати тестування за шкалою 100 – 200.

Прохідні бали з усіх предметів підвищили

Під час вступної кампанії у 2023 році прохідний бал, який треба набрати з усіх предметів на НМТ, змінився. У порівнянні з минулим роком цей бал підвищили. Аби мати змогу боротися за місце в обраному виші, вступник має набрати не менше 10% від загальної кількості балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ.

Так, у 2023 році учасникам тестування для отримання мінімальних 100 балів з 200 необхідно набрати:

з української мови – 5 тестових балів з 45 можливих;

– 5 тестових балів з 45 можливих; з математики – 4 бали з 32 можливих;

– 4 бали з 32 можливих; з історії України – 6 тестових балів з 54 можливих;

– 6 тестових балів з 54 можливих; з біології – 5 балів з 46 можливих;

– 5 балів з 46 можливих; з фізики – 4 тестові бали з 32 можливих;

– 4 тестові бали з 32 можливих; з хімії – 4 бали з 40 можливих;

– 4 бали з 40 можливих; з іноземної мови – 4 з 32 можливих.

Яким буде прохідний бал для вступу до вишу

У 2023 році запровадять новий формат порогу "склав – не склав". Це, власне, і буде 10% для кожного навчального предмета, який випускники складатимуть на НМТ.

Нардепка Інна Совсун також уточнила, якими будуть бар'єрні бали на різні спеціальності:

150 балів – для лікарських спеціальностей;

140 балів – на право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини та фармацію;

130 балів – для решти спеціальностей на бюджет.

До дітей загиблих Героїв ці вимоги не застосовуватимуть.

Читайте НМТ – 2023: відомо, чи погодила Верховна Рада законопроєкт про вступну кампанію

Чи враховуватимуть при вступі до вишу середній бал атестата

МОН не планує під час вступної кампанії враховувати середні бали шкільного атестата.

До слова, цьогоріч абітурієнти зможуть подати до 20 заяв, але з них не більше п'яти – на бюджет.

Також у 2023 році не враховуватимуть бали атестата та сільський коефіцієнт. Але важливими будуть регіональний і галузевий коефіцієнти для вступників, які подають документи не в університети Києва.

Чи можна з різними комбінаціями предметів НМТ вступити на будь-яку спеціальність

Під час вступної кампанії у 2023 році абітурієнти зможуть вступати на різні спеціальності незалежно від комбінації предметів, які складатимуть на НМТ. Таку можливість передбачає модель проведення тесту.

Однак при цьому враховуватимуть коефіцієнти, установлені для предметів на різні спеціальності.

Чому історія України не є обов’язковим предметом

У 2023 році до обов’язкових предметів не включили історію України. Це спровокувало численні дискусії у суспільстві. Очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, що вплинуло на ухвалення такого рішення:

безпекова ситуація у час війни;

вимоги складати тест в один день;

українська мова та математика були обов'язковими у державній підсумковій атестації;

Все ж міністр сподівається, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України. І впевнений, що українці мають знати історію своєї держави – особливо у час повномасштабної агресії Росії. А от змушувати складати цей предмет обов'язково випускників не варто.

В Українському центрі оцінювання якості освіти додали, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.

Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість. Особливо у час, коли у країні триває війна за існування нашої держави з одвічним агресором – Росією. Все ж чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН.

Як абітурієнти складатимуть НМТ у разі відключення світла

Центри в Україні, у яких абітурієнти складатимуть НМТ, обладнають генераторами. Тож проблем під час тестування бути не повинно. У центрах тестування також використовуватимуть ноутбуки, які дадуть змогу складати тести навіть у разі відключення світла – за наявності генератора та Starlink.

Якщо дуже довго не буде світла, то буде можливість перескладати НМТ під час додаткової сесії, уточнив Шкарлет.

Чому до НМТ-2023 включили дисципліни на вибір

У 2023 році абітурієнтам надали можливість обирати один із предметів НМТ.

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що важливо враховувати індивідуальні інтереси абітурієнтів. А вступ на кожну спеціальність потребує опанування певних предметних компетентностей.

Який вибірковий предмет НМТ є найпопулярнішим

Найпопулярнішим предметом на вибір, який планують складати у 2023 році абітурієнти на НМТ, є історія України. Такі результати продемонструвало опитування у телеграмі очільника профільного комітету ВРУ Сергія Бабака. Історія України набрала 46% голосів, іноземна мова – 36%.

Якими є основні відмінності тесту у порівнянні з минулим роком

Параметри вступу 2022 2023 Обов'язкові предмети 3 (українська мова, математика, історія України) 2 (українська мова, математика) Предмети за вибором 0 5 (історія України, іноземні мови, фізика, хімія, біологія) Час виконання тесту 120 хв 180 хв Максимальна кількість тестових балів українська мова – 35,

математика – 30,

історія України – 35. українська мова – 45,

математика – 32,

історія України – 54,

іноземна мова – 32,

біологія – 46,

хімія – 40,

фізика – 32

Пороговий бал для вступу на бюджет 125 балів на більшість спеціальностей;

130 балів на спеціальність "Фармація, промислова фармація";

140 балів на спеціальності "Право", "Публічне управління і адміністрування”, “Міжнародні відносини".

150 балів на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія". 130 балів на більшість спеціальностей;

140 балів на спеціальність "Фармація, промислова фармація", "Право", "Публічне управління і адміністрування", "Міжнародні відносини".

150 балів на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія". Пороговий бал (достатньо, щоб подавати документи на контракт) 1 правильна відповідь з кожного предмета 10% правильних відповідей з кожного предмета Максимальна кількість заяв, які може подати вступник 30 20 Максимальна кількість заяв, які вступник може подати на бюджет 5 5 Застосування сільського коефіцієнту 1,05 Не застосовуватимуть Галузевий коефіцієнт 1,02 – застосовується до заяв на спеціальності з особливою підтримкою держави Буде застосований Регіональний коефіцієнт Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська області – 1,07; Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Полтавська – 1,04; у решті регіонів – 1. Так (визначать пізніше відповідно до безпекової ситуації) Дистанційний вступ для абітурієнтів з ТОТ На особливих умовах зарахування За дистанційною моделлю за вибором вступника

В Українському центрі оцінювання якості освіти також спростували інформацію про те, що у 2023 році НМТ буде найжорсткішим за складністю.

До теми Як нараховуватимуть бали за завдання НМТ у 2023 році

Які типи завдань будуть у блоках НМТ-2023

Українська мова

Загальна кількість завдань – 30.

10 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;

5 – на встановлення відповідності (4 з 5).

Максимальна кількість тестових балів – 45.

Завдань, які передбачають письмові розгорнуті чи короткі відповіді, не буде.

Математика

Загальна кількість завдань – 22.

15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;

3 – на встановлення відповідності (3 з 5);

4 – з короткою відповіддю.

Максимальна кількість тестових балів – 32.

Буде можливість скористатися довідковими матеріалами, чернетками.

Історія України

Загальна кількість завдань – 30.

20 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

4 – на встановлення відповідності (4 з 5);

3 – на встановлення послідовності;

3 – з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Максимальна кількість тестових балів – 54.

Будуть завдання, що стосуються історичного періоду "Історія України (друга половина XVI – початок ХХІ ст.)".

Іноземні мови

Загальна кількість завдань – 32.

5 – з вибором однієї правильної відповіді;

11 – на встановлення відповідності;

16 – на заповнення пропусків у текстів.

Максимальна кількість тестових балів – 32.

Не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої відповіді. Не буде також завдань з аудіювання.

Фізика

Загальна кількість завдань – 20.

12 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

2 – на встановлення відповідності (4 з 5);

6 – з короткою відповіддю.

Максимальна кількість тестових балів – 32.

Буде можливість скористатися чернетками.

Хімія

Загальна кількість завдань – 30.

22 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

2 – на встановлення відповідності (3 з 5);

6 – з короткою відповіддю.

Максимальна кількість тестових балів – 40.

Буде можливість скористатися деякими довідковими матеріалами, чернетками.

Біологія

Загальна кількість завдань – 30.

24 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

4 – на встановлення відповідності (4 з 5);

2 – з вибором 3-х відповідей із 3-х груп запропонованих варіантів.

Максимальна кількість тестових балів – 46.

Що важливо: протягом тижня нардепи мають ухвалити в цілому законопроєкт 8228-1. Поки його погодили за основу. Законопроєкт передбачає скасування ДПА у школах у 2023 році та погоджує вступ до вишів за результатами НМТ.