Чи вплинула поява завдань НМТ у мережі на результати тестування інших учасників

В Україні недавно завершилася основна сесія НМТ-2023. У липні ще має бути додаткова.

Під час основної сесії окремі учасники мультитесту змогли, попри заборону, сфотографувати завдання. При цьому поширили їх у мережі.

Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти – розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи вплинула поява завдань мультитесту у мережі на результати інших учасників.

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Чи вплинула поява завдань НМТ у мережі на результати інших учасників

Вакуленко наголосила: поява окремих завдань НМТ у мережі жодним чином не вплинула на результати тестування інших учасників.

Якщо хтось складав НМТ у наступні дні і сприймав оприлюднені попередниками завдання як шанс отримати кращий результат без належної підготовки до тестування, він дуже помилився,

– уточнила очільниця УЦОЯО.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

І додала, що усі тестові форми, підготовлені для НМТ-2023, були унікальними, тож завдання не повторювалися.

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