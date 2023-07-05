Чи вплинула поява завдань НМТ у мережі на результати тестування інших учасників
В Україні недавно завершилася основна сесія НМТ-2023. У липні ще має бути додаткова.
Під час основної сесії окремі учасники мультитесту змогли, попри заборону, сфотографувати завдання. При цьому поширили їх у мережі.
Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти – розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи вплинула поява завдань мультитесту у мережі на результати інших учасників.
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Чи вплинула поява завдань НМТ у мережі на результати інших учасників
Вакуленко наголосила: поява окремих завдань НМТ у мережі жодним чином не вплинула на результати тестування інших учасників.
Якщо хтось складав НМТ у наступні дні і сприймав оприлюднені попередниками завдання як шанс отримати кращий результат без належної підготовки до тестування, він дуже помилився,
– уточнила очільниця УЦОЯО.
І додала, що усі тестові форми, підготовлені для НМТ-2023, були унікальними, тож завдання не повторювалися.Більше читайте в інтерв'ю 24 Каналу "Ризикуєте майбутнім, – директорка УЦОЯО про результати, анулювання і труднощі НМТ-2023".