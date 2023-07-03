Хлопці зазначили: уроки української мови у їхньому ліцеї були щодня, тож вони не відвідували заняття з репетиторами. Все ж не очікували на такий високий бал.
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Євгеній Зегря та Костянтин Опацько склали НМТ з української мови на 200 балів
Хлопці закінчили Карапчівський ліцей з румунською мовою викладання. При цьому уточнюють: слухали вчителів на уроках української, а також дивилися навчальні відео в ютубі, щоб добре скласти тест.
Трохи більше уваги приділяли вивченню української мови, бо мали п'ять уроків української в тиждень й тільки два з румунської. Думав, що складу іспит гірше – десь на 170 балів. А сталося так, що склав на 200 балів,
– зауважив Костянтин Опацько.
Натомість Євген Зегря уточнив, що найбільший внесок в його результат зробили вчителі.
До слова, у Карапчівському ліцеї діти між собою можуть спілкуватися румунською, але на уроці української мови завжди розмовляли українською. Учителька Малгожата Товарницька впевнена: це допомогло випускникам добре вивчити предмет. Водночас ці два хлопці були досить наполегливими в навчанні.
Обидва хлопці хочуть вступати у виші в Чернівцях. Костянтин – у медичний університет, а Євген – на факультет програмування. Решту предметів вони також склали на високі бали. Тепер очікують, що отримають державні місця у своїх вишах.