Ребята отметили: уроки украинского языка в их лицее были каждый день, поэтому они не посещали занятия с репетиторами. Все же не ожидали такого высокого балла.

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Евгений Зегря и Константин Опацько сдали НМТ по украинскому языку на 200 баллов

Ребята закончили Карапчевский лицей с румынским языком преподавания. При этом уточняют: слушали учителей на уроках украинского, а также смотрели обучающие видео в ютубе, чтобы хорошо сдать тест.

Чуть больше внимания уделяли изучению украинского языка, потому что имели пять уроков украинского в неделю и только два из румынского. Думал, что сдаче экзамен хуже – где-то на 170 баллов. А случилось так, что составил на 200 баллов,

– заметил Константин Опацько.

Евгений Зегря уточнил, что наибольший вклад в его результат внесли учителя.

К слову, в Карапчевском лицее дети между собой могут общаться на румынском, но на уроке украинского языка всегда разговаривали на украинском. Учительница Малгожата Товарницкая уверена: это помогло выпускникам хорошо изучить предмет. В то же время эти два парня были достаточно настойчивы в учебе.

Ребята хотят поступать в вузы в Черновцах. Константин – в медицинский университет, а Евгений – на факультет программирования. Остальные предметы они также сдали на высокие баллы. Теперь ожидают, что получат государственные места в своих вузах.

Какие трудности возникали перед выпускниками во время тестирования, имеют ли они право на апелляцию, помогут ли обнародованные в сети задачи лучше сдать тест и чего не стоит делать участникам НМТ во время дополнительной сессии, чтобы не разрушить свое будущее, – в интервью 24 Каналу рассказала Татьяна Вакуленко – директор Украинского центра оценивания качества образования.