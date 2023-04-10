Кількість центрів для складання НМТ-2023 за кордоном зросла: перелік міст
Джерело:УЦОЯО
Кількість міст за кордоном, у яких можна складати НМТ у 2023 році, збільшили. Це стало можливим завдяки перемовинам із закордонними установами та організаціями.
Населений пункт, у якому учасник планує складати НМТ, треба вибирати під час реєстрації на тест. При цьому цю локацію можна змінити.
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Кількість центрів для складання НМТ за кордоном зросла
Екзаменаційні центри НМТ створять у таких країнах та містах:
Австрія – Відень;
Азербайджан – Баку;
Бельгія – Брюссель;
Болгарія – Варна, Софія;
Велика Британія та Північна Ірландія – Абериствіт, Единбург, Лондон;
Грузія – Тбілісі;
Данія – Орхус;
Естонія – Таллінн;
Ірландія – Дублін;
Іспанія – Валенсія;
Італія – Мілан, Рим;
Канада – Едмонтон, Монктон, Торонто;
Латвія – Рига;
Литва – Каунас;
Німеччина – Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен;
Польща – Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;
Португалія – Лісабон;
Румунія – Бухарест;
США – Нью-Йорк, Сакраменто;
Угорщина – Будапешт;
Фінляндія – Гельсінкі;
Франція – Марсель, Париж;
Чехія – Брно, Прага;
Швеція – Стокгольм.
Якщо ви хочете змінити місто складання НМТ, треба після отримання сертифіката до 7 травня змінити реєстраційні дані, вибравши місто.
Також тривають перемовини про проведення НМТ у Люксембурзі (Люксембург) та Роттердамі (Нідерланди).
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.