Кількість центрів для складання НМТ-2023 за кордоном зросла: перелік міст

10 квітня 2023, 11:07
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Джерело:

УЦОЯО

Кількість міст за кордоном, у яких можна складати НМТ у 2023 році, збільшили. Це стало можливим завдяки перемовинам із закордонними установами та організаціями.

Населений пункт, у якому учасник планує складати НМТ, треба вибирати під час реєстрації на тест. При цьому цю локацію можна змінити.

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Кількість центрів для складання НМТ за кордоном зросла

Екзаменаційні центри НМТ створять у таких країнах та містах:

  • Австрія – Відень;

  • Азербайджан – Баку;

  • Бельгія – Брюссель;

  • Болгарія – Варна, Софія;

  • Велика Британія та Північна Ірландія – Абериствіт, Единбург, Лондон;

  • Грузія – Тбілісі;

  • Данія – Орхус;

  • Естонія – Таллінн;

  • Ірландія – Дублін;

  • Іспанія – Валенсія;

  • Італія – Мілан, Рим;

  • Канада – Едмонтон, Монктон, Торонто;

  • Латвія – Рига;

  • Литва – Каунас;

  • Німеччина – Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен;

  • Польща – Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;

  • Португалія – Лісабон;

  • Румунія – Бухарест;

  • США – Нью-Йорк, Сакраменто;

  • Угорщина – Будапешт;

  • Фінляндія – Гельсінкі;

  • Франція – Марсель, Париж;

  • Чехія – Брно, Прага;

  • Швеція – Стокгольм.

Якщо ви хочете змінити місто складання НМТ, треба після отримання сертифіката до 7 травня змінити реєстраційні дані, вибравши місто.

Також тривають перемовини про проведення НМТ у Люксембурзі (Люксембург) та Роттердамі (Нідерланди).

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.
Автор: Марія Волошин