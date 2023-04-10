Кількість центрів для складання НМТ-2023 за кордоном зросла: перелік міст

Кількість міст за кордоном, у яких можна складати НМТ у 2023 році, збільшили. Це стало можливим завдяки перемовинам із закордонними установами та організаціями.

Населений пункт, у якому учасник планує складати НМТ, треба вибирати під час реєстрації на тест. При цьому цю локацію можна змінити.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Кількість центрів для складання НМТ за кордоном зросла

Екзаменаційні центри НМТ створять у таких країнах та містах:

Австрія – Відень;

Азербайджан – Баку;

Бельгія – Брюссель;

Болгарія – Варна, Софія;

Велика Британія та Північна Ірландія – Абериствіт, Единбург, Лондон;

Грузія – Тбілісі;

Данія – Орхус;

Естонія – Таллінн;

Ірландія – Дублін;

Іспанія – Валенсія;

Італія – Мілан, Рим;

Канада – Едмонтон, Монктон, Торонто;

Латвія – Рига;

Литва – Каунас;

Німеччина – Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен;

Польща – Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;

Португалія – Лісабон;

Румунія – Бухарест;

США – Нью-Йорк, Сакраменто;

Угорщина – Будапешт;

Фінляндія – Гельсінкі;

Франція – Марсель, Париж;

Чехія – Брно, Прага;

Швеція – Стокгольм.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Якщо ви хочете змінити місто складання НМТ, треба після отримання сертифіката до 7 травня змінити реєстраційні дані, вибравши місто.

Також тривають перемовини про проведення НМТ у Люксембурзі (Люксембург) та Роттердамі (Нідерланди).

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Вступна кампанія – 2023: коротко