Населенный пункт, в котором участник планирует сдавать НМТ, следует выбирать при регистрации на тест. При этом локацию можно изменить.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Количество центров для сдачи НМТ за границей возросло

Экзаменационные центры НМТ создадут в таких странах и городах:

  • Австрия – Вена;

  • Азербайджан – Баку;

  • Бельгия – Брюссель;

  • Болгария – Варна, София;

  • Великобритания и Северная Ирландия – Абериствит, Эдинбург, Лондон;

  • Грузия – Тбилиси;

  • Дания – Орхус;

  • Эстония – Таллин;

  • Ирландия – Дублин;

  • Испания – Валенсия;

  • Италия – Милан, Рим;

  • Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто;

  • Латвия – Рига;

  • Литва – Каунас;

  • Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен;

  • Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин;

  • Португалия – Лиссабон;

  • Румыния – Бухарест;

  • США – Нью-Йорк, Сакраменто;

  • Венгрия – Будапешт;

  • Финляндия – Хельсинки;

  • Франция – Марсель, Париж;

  • Чехия – Брно, Прага;

  • Швеция – Стокгольм.

Если вы хотите сменить город сдачи НМТ, нужно после получения сертификата до 7 мая изменить регистрационные данные, выбрав город.

Также ведутся переговоры о проведении НМТ в Люксембурге (Люксембург) и Роттердаме (Нидерланды).

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.