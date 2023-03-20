Коли розпочнеться і скільки триватиме реєстрація на НМТ-2023
20 березня 2023, 17:11Читать новость на русском
Джерело:osvita.ua
Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті у 2023 році стартує 3 квітня. Триватиме до 3 травня.
Відповідні дати погоджені календарним планом проведення мультипредметного тесту в 2023 році.
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Коли розпочнеться і скільки триватиме реєстрація на НМТ
Основний період реєстрації осіб, які хочуть скласти НМТ, триватиме місяць.
У цей час майбутні учасники тесту повинні створити персональні е-кабінети та подати реєстраційні документи для участі в НМТ.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!
При цьому до 7 травня особи, які реєструються, зможуть за необхідності внести зміни до своїх даних у персональних е-кабінетах.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.