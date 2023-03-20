Коли розпочнеться і скільки триватиме реєстрація на НМТ-2023

Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті у 2023 році стартує 3 квітня. Триватиме до 3 травня.

Відповідні дати погоджені календарним планом проведення мультипредметного тесту в 2023 році.

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Коли розпочнеться і скільки триватиме реєстрація на НМТ

Основний період реєстрації осіб, які хочуть скласти НМТ, триватиме місяць.

У цей час майбутні учасники тесту повинні створити персональні е-кабінети та подати реєстраційні документи для участі в НМТ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

При цьому до 7 травня особи, які реєструються, зможуть за необхідності внести зміни до своїх даних у персональних е-кабінетах.

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