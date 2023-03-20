Дату початку тестування вказали у календарному плані організації та проведення НМТ. Його погодило Міносвіти.

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Коли стартує основна та додаткова сесії НМТ-2023

Основна сесія НМТ триватиме три тижні – до 23 червня.

Проведення додаткової сесії тестування запланували на 11 – 24 липня.

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять за окремим графіком у персональних сторінках учасників тестування до 28 червня.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Результати додаткової сесії повідомлять вступникам не пізніше 29 липня 2023 року.

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