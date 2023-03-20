Дату начала тестирования указали в календарном плане и организации и проведения НМТ. Его согласовало Минобразования.
Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру
Когда стартует основная и дополнительная сессия НМТ-2023
Основная сессия НМТ продлится три недели – до 23 июня.
Проведение дополнительной сессии тестирования запланировано на 11 – 24 июля.
Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100 – 200 баллов будет размещена по отдельному графику в персональных страницах участников тестирования до 28 июня.
Результаты дополнительной сессии сообщат поступающим не позднее 29 июля 2023 года.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.