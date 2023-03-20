Соответствующие даты согласованы календарным планом проведения мультипредметного теста в 2023 году.

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

Когда начнется и сколько будет продолжаться регистрация на НМТ

Основной период регистрации лиц, желающих составить НМТ, продлится месяц.

В настоящее время будущие участники теста должны создать персональные е-кабинеты и предоставить регистрационные документы для участия в НМТ.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

При этом до 7 мая регистрируемые лица смогут при необходимости внести изменения в свои данные в персональных е-кабинетах.

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Вступительная кампания – 2023: кратко