Коли учасники НМТ дізнаються про день та місце тестування
Джерело:osvita.ua
У 2023 році основна сесія НМТ розпочнеться 5 червня і триватиме до 23 червня. Запрошення на тестування учасники отримають 25 або 26 травня.
Учасники основної сесії НМТ-2023 зможуть завантажити запрошення на тестування не пізніше 26 травня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
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Коли учасники НМТ дізнаються про день та місце тестування
Запрошення одночасно отримають ті вступники, які складатимуть НМТ в Україні, і ті, які – за кордоном.
Запрошення міститиме інформацію про дату, час (за Києвом) і адресу екзаменаційного центру, в якому вступник проходитиме тестування.
Його можна буде завантажити з персональної електронної сторінки учасника НМТ.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.