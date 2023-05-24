У 2023 році основна сесія НМТ розпочнеться 5 червня і триватиме до 23 червня. Запрошення на тестування учасники отримають 25 або 26 травня.

Учасники основної сесії НМТ-2023 зможуть завантажити запрошення на тестування не пізніше 26 травня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Коли учасники НМТ дізнаються про день та місце тестування

Запрошення одночасно отримають ті вступники, які складатимуть НМТ в Україні, і ті, які – за кордоном.

Запрошення міститиме інформацію про дату, час (за Києвом) і адресу екзаменаційного центру, в якому вступник проходитиме тестування.

Його можна буде завантажити з персональної електронної сторінки учасника НМТ.

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