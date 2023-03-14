Чи має випускник складати НМТ, якщо планує вступати до вишу за кордоном

Для вступу в український виш результати НМТ обов'язкові. Якщо ж випускник планує вступати до вишу за кордоном, має з'ясувати усі необхідні деталі вступу у конкретному ЗВО.

Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

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Чи треба складати НМТ для вступу у закордонний виш

Вакуленко уточнила, що у багатьох країнах беруть до уваги результати НМТ. Однак гарантувати це вона не може.

Якщо ви вступаєте у виш за кордоном і не знаєте, чи потрібно вам складати НМТ, маєте перш за все з'ясувати це у відповідному закладі освіти,

– наголосила заступниця директора УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

І додала, що зважаючи на те, що цього року скасували ДПА, випускники не зобов'язані складати НМТ, якщо не планують вступати в українські виші.

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