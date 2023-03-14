Чи має випускник складати НМТ, якщо планує вступати до вишу за кордоном

14 березня 2023, 14:16
Читать новость на русском

Для вступу в український виш результати НМТ обов'язкові. Якщо ж випускник планує вступати до вишу за кордоном, має з'ясувати усі необхідні деталі вступу у конкретному ЗВО.

Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Чи треба складати НМТ для вступу у закордонний виш 

Вакуленко уточнила, що у багатьох країнах беруть до уваги результати НМТ. Однак гарантувати це вона не може. 

Якщо ви вступаєте у виш за кордоном і не знаєте, чи потрібно вам складати НМТ, маєте перш за все з'ясувати це у відповідному закладі освіти,
– наголосила заступниця директора УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

І додала, що зважаючи на те, що цього року скасували ДПА, випускники не зобов'язані складати НМТ, якщо не планують вступати в українські виші.

Читайте НМТ-2023 на відмінно: корисні ресурси та поради для підготовки до тесту з української мови

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

Автор: Марія Волошин