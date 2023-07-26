Оприлюднили результати додаткової сесії НМТ-2023
Джерело:УЦОЯО
Завершилася додаткова сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році. Вона тривала протягом 11 – 24 липня.
Відсьогодні учасники додаткової сесії НМТ можуть дізнатися свої результати. Їх розмістили у персональних кабінетах.
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Оприлюднили результати додаткової сесії НМТ-2023
У вкладці "Результати" доступна й опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Остання необхідна для вступу до вишів України.
Якщо ж учаснику НМТ потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, після офіційного оголошення результатів він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ. Із процедурою отримання витягу можна ознайомитися тут.Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100 – 200 балів можна знайти за посиланням.
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Що відомо про НМТ-2023
- У 2023 відбулися дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – упродовж 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.