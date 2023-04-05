Реєстрація на НМТ-2023: яку додаткову довідку треба вступникам, які вчаться за кордоном

Вступники, які закінчують школу у цьому році за кордоном, під час реєстрації на НМТ мають надати довідку з місця навчання. На цьому наголошують в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Довідку із закордонної школи необхідно отримати за таким зразком. При цьому оформити нотаріально засвідчений переклад цього документа.

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Чи потрібна вступникам, які вчаться за кордоном, довідка про освіту

Довідка з місця навчання про здобуття цього року повної загальної середньої освіти є одним з головних документів, необхідних для реєстрації на НМТ.

Зазначимо, що вступники, які перебувають за кордоном, матимуть можливість скласти національний мультипредметний тест щонайменше у 21 країні світу.

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